Tatilciler gitti, geriye çöpleri kaldı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ve 40 dereceyi bulan sıcakta serinlemek isteyen vatandaşlar Akdeniz'e akın etti. Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman gibi çevre illerde yaşayan vatandaşların tercihi doğallığını koruyan Hatay'ın sahilleri oldu.

ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER

Tatilin bitmesine sayılı günler kala bölgeyi terk eden vatandaşlardan geriye çöpleri kaldı. Akdeniz'in incisi olan Arsuz ilçesinin eşsiz sahili de çöple doldu. Çöpler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi ekipleri tarafından toplanmaya başladı. Torbalarca çöp, ekipler tarafından hummalı bir şekilde doğadan arındırıldı.

“İNSANLARIN BİREYSEL DEĞİL ORGANİZE OLMASI LAZIM”

9 günlük bayram tatili için Arsuz'a gelen 25 yaşındaki Yusuf Demir, “Geldiğimde gördüm ki insanlarımızın aslında bireysel değil, hep bir organize olması lazım. Yani doğaya bıraktığımız çöplere duyarlı olmamız lazım. Ama görüyorumki maalesef insanlarımız, bu konuda duyarlı değil. Herkesi aynı şekilde yargılayamayız ama sahilin çöplerle dolu olduğunu gördüm. Ben belediyemizden inan ki memnunum çalışmalar olsun, faaliyetler olsun, insanlara duyarlı yani daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyorlar. Küçük bir çocuktan, büyük bir yetişkine doğru herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben sabahtan beri buradayım, yani hemen hemen onlarla aynı saatlerden beri buradayım, sonuçta eğlenmeye geldim ve tahmini söylüyorum, 10 torbaya yakın çöp topladılar yani" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA