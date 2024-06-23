Şırnak'ın Suriye sınırında yangın! 7 köy etkilendi

Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. 7 köyü etkileyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Şırnak'ın Suriye sınırında yangın! 7 köy etkilendi

Şırnak'ın İdil ilçesi Suriye sınırında dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın rüzgarın etkisiyle tekrar başladı ve kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi.

İdil Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen anız yangını İdil ilçesine bağlı 7 köyü etkilemiştir. Yangın haberi üzerine İdil Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangını söndürmek için araç ve ekiplerimizle birlikte yangının olduğu bölgeye intikal etmiştir. Sınır hattı boyunca süren yangını söndürmek için Cizre Belediyesi ve Silopi Belediyesi araç ve ekipleriyle birlikte bölgeye intikal etmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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