Samandağ'da moloz dökümüne karşı başlatılan Yaşam Nöbeti'ne müdahale: Gözaltı var

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin vurduğu Samandağ’ın Yeşilköy Mahallesi’nde enkaz boşaltma alanları nedeniyle halk asbest tehlikesi ile karşı karşıya. Yaşam alanlarının yanına dökülen moloza karşı yaşam nöbeti başlatıldı.

Yeşilköy'de bugün nöbetini devam ettiren ve moloz dökülmesine karşı çıkan halka jandarma müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltı alındı.

Türkiye İşçi Partisi, "Çadır alanlarında asbest ve toza maruz kalmak istemeyen, topraklarını zehirden koruyan yurttaşları serbest bırakın" çağrısında bulundu.