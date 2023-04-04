Samandağ'da moloz dökümüne karşı başlatılan Yaşam Nöbeti'ne müdahale: Gözaltı var

Hatay Samandağ'da yaşam alanlarına moloz dökülmesini engelleyen halka jandarma müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin vurduğu Samandağ’ın Yeşilköy Mahallesi’nde enkaz boşaltma alanları nedeniyle halk asbest tehlikesi ile karşı karşıya. Yaşam alanlarının yanına dökülen moloza karşı yaşam nöbeti başlatıldı. 

Yeşilköy'de bugün nöbetini devam ettiren ve moloz dökülmesine karşı çıkan halka jandarma müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltı alındı.

Türkiye İşçi Partisi, "Çadır alanlarında asbest ve toza maruz kalmak istemeyen, topraklarını zehirden koruyan yurttaşları serbest bırakın" çağrısında bulundu. 

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