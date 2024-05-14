Nesli tükenme tehdidi altındaydı, bir yıl aradan sonra yeniden görüntülendi

Nesli tükenme tehdidi altında olan su samuru bir yıl aranın ardından Bartın'da yeniden görüntülendi.

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Bartın'da Çağlayan Piknik Alanı yakınlarında yürüyüş yapan Gürkan İşçan, ırmakta su samuru olduğunu fark etti. Balık avlayan su samurunu fark eden İşçan, su samurunun balığı yediği anları saniye saniye kayıt altına aldı.

Su samuru, daha sonra ırmağın denize döküldüğü kısma doğru hareket ederek gözden kayboldu. İşcan, ''Su samuru önce ırmakta avlandı, sonra da avladığı balığı yedi. Bir süre sonra gözden kayboldu'' dedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru 2015 yılında ilk kez cep telefonu ile bölgede görüntülenirken, sonraki 8 yılda her yıl bölgeye kurulan foto kapanlara yansımıştı. Su samuru, Bartın'da 9 yıl aradan sonra yeniden cep telefonu ile görüntülenmiş oldu.

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