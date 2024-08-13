Nemrut Dağı'nda Etçil Çekirge Görüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda etçil çekirge görüldü. Çekirge, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle besleniyor.

Nemrut Dağı'nda Etçil Çekirge Görüldü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda, 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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