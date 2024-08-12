Amanoslar'da Görsel Şölen: Meteor Yağmuru Böyle Görüntülendi

Hatay'da havanın kararmasıyla izlenmeye başlanan perseid meteor yağmuru, Amanos Dağları eteklerinde ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

2024 yılının en yoğun meteor yağmuru geçtiğimiz gün gece saatlerinde Türkiye'den gözlemlendi. En önemli gökyüzü olaylarından biri olan perseid meteor yağmuru Hatay'da eşsiz görüntüler oluşturdu.

Amanos Dağları'nda rahatlıkla görülebilen meteor yağmuru izleyenleri mest etti. NASA, Türkiye'den de gözlemlenebilen meteor yağmurunda saatte yaklaşık 100 meteor beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA