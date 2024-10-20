Göletlere 10 Bin Yavru Alabalık Atıldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde ekosistemin korunması ve gölette balık popülasyonunun artmasını amaçlayan bir etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte, bölgedeki sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek amacıyla ilçede yapımı tamamlanan Eğrisu Gölet’ine kırmızı benekli alabalık salınımı yapıldı. Salınım törenine Kaymakam Resul Tutay ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Avcılar ve Atıcılar Kulübü yöneticileri ve ilçe halkı katılım gösterdi.

Kaynak: İHA