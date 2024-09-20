Gölbaşı Gölü'nde Kıyı ve Dip Temizliği Yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın tek doğal gölü olan Gölbaşı Gölü’nde Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına destek verdi. Dünya Temizlik Günü kapsamında Kırıkhan ilçesi sınırlarında yer alan Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ve Doğal Sit Alanı statüsü olan Gölbaşı Gölü’nde, Hatay Tabiatı Koruma Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, İlçe Jandarma, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile öğrenciler ve STK’lar da destek verdi. Göl kıyısında yapılan temizlik çalışmalarına HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İtfaiye ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından personel ve ulaşım desteği sağlandı. Etkinlikte öğrenci ve STK temsilcileri kıyıdan temizlik çalışmaları gerçekleştirirken HBB İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince göl içerisindeki ve dibindeki atıklar da toplandı. Etkinlik kapsamında, etkinliğe katılan öğrencilerin ulaşımları sağlanarak katılımcılara tişört, şapka, su, meyve suyu ve sandviç ikramında bulunuldu.



Gölbaşı Gölü’nün barındırdığı bitki ve hayvan çeşitliliğiyle bölge açısından özel ve önemli bir sulak alan olduğuna vurgu yapan HBB Başkanı Mehmet Öntürk, “Gölbaşı Gölü ve il genelindeki tüm yaşam alanlarının korunması ve temiz kalması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç de etkinliğe sağladıkları desteklerden dolayı HBB Başkanı Öntürk ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA