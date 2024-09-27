Gençlik Merkezi Gönüllüleri Çevreyi Temizledi

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi’nde görevli lider ve gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sonrasında çevre temizliği gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi lideri Yunus Emre Tufan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Gençlik merkezlerimizde gönüllülük kulübü faaliyetlerimiz çerçevesinde, yaşam alanlarının, doğanın ve yeşilin korunması, çevreye verilen değerin arttırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacındayız. Çevre temizliğini temel alan etkinlikler düzenlemekteyiz. Merkezimizde gençlerimize yönelik sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Böylelikle gençlerimizde çevre bilinci oluşturuyoruz. En güzeli aslında çevremiz kirletmemek. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremize de aynı duyarlılığı göstermeliyiz. Çevre temizliğine katılan personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA