Bitlis'in Tarihi Dokusu Geri Getirilecek

Bitlis Belediyesi, kent merkezindeki tarihi silueti yeniden canlandırmak için önemli bir projeye imza atıyor.

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Bitlis'in Tarihi Dokusu Geri Getirilecek

Kale altındaki dükkanların dış cepheleri taşla giydirilerek tarihi dokuya uyumlu hale getirilecek. Restorasyon çalışmalarına hızla başlayan ekipler, kentin zengin tarihini ortaya çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba harcıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projenin şehrin kültürel mirasını koruma amacı taşıdığını vurguladı. Tanğlay, “Gece gündüz, aşkla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Proje tamamlandığında, Bitlis’in tarihi kimliği modern dokunuşlarla harmanlanarak hem geçmiş hem de gelecek bir arada parlayacak. Şehrimiz için çalışıyoruz, geleceğe adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.
Restorasyon çalışmaları tamamlandığında, tarihi doku korunarak şehrin görünümü modernleştirilecek ve Bitlis’in kültürel değeri bir kez daha gözler önüne serilecek.

Kaynak: İHA

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