Gençler Orman Parkında Çöp Topladı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik merkezi gençleri temiz dünya, sağlıklı gelecek için orman parkında çöp topladılar.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gençler Dünya Temizlik gününde farkındalık oluşturdu. Temiz dünya, sağlıklı gelecek için gençler Gümüşova ilçesi Konaklamasız Orman Parkında çöp toplama etkinliği gerçekleştirerek temiz bir çevre için farkındalık oluşturdular. Gençler ellerine aldıkları çöp poşetleri ile orman alanındaki çöpleri temizlediler.

Kaynak: İHA