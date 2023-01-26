CHP'li Ömer Fethi Gürer'den kuraklık uyarısı: Çiftçinin zararı karşılanmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ulukışla’da kuraklıktan etkilenen çavdar tarlalarını gezdi.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Gürer, burada “Kuru tarım alanlarında kar ve yağmur olmayınca bu yıl ekilen çavdarlar da topraktan ne yazık ki beklendiği biçimde çıkmadı. Bölgede de göletlerde sorunlar var” dedi. Gürer’in “Göletlerde ciddi anlamda bir çekilme var, değil mi?” sorusu üzerine üretici, “Evet. Ben göletlere baktım. Göletlerde şu anda 3’te 1 oranda bir doluluk var. Hüsniye Göleti, Porsuk Göleti, çevremizdeki diğer göletlerde de durum aynı. Bu da beraberinde bu sezon yetiştirilecek olan tarla sebzelerini ciddi anlamda olumsuz olarak etkileyecek” diye konuştu.

TARLA SAHİBİ: TOPRAĞIN İÇİNDE ÇAVDAR KURU DURUYOR, ÇIKMIYOR

Gürer ise, “Gölette su yok. Burası da kuru tarım alanı. Buraya da çavdar ekilmiş. Normalde çavdar belli bir seviyede olması gerekiyordu ama şu anda görüldüğü gibi tarladan zor seçiliyor” ifadelerini kullandı. Tarlanın sahibi ise kuraklığın etkisinin hissedip hissedilmediğine ilişkin soruya, “İçinde hâlâ kuru buğday duruyor, çavdar duruyor. Çavdar bile kuru duruyor, çıkmıyor yani. Yağıştan dolayı, çıkmıyor yani” yanıtını verdi. Devamında ise gübre attığını belirten tarla sahibi, “Gübresiz kuru tarım yapamıyoruz zaten. Çavdarın tohumu 11-12 liraydı. Gübreyi 19’dan aldık” diye konuştu.

“ZARARIMIZ BİZE KALACAK”

Tarla sahibi, Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) olduğunu ama Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) kayıt yaptırmadığını söyledi. Bunun üzerine Gürer “Zararınız ne olacak” diye sordu. Tarla sahibi ise “Zararımız bize, kendimize kalacak. Buralar kuru olduğu için bir daha ekim olmaz” dedi.

Ekim ayında tarlayı ektiklerini söyleyen bir başka üretici, Gürer’in zararlarının karşılanmasını isteyip istemediklerine ilişkin sorusu üzerine “Tabii vekilim, böyle olursa bu işin altından kalkamayız” dedi. Üretici kuru tarımda yılda 200-250 kilogram verim aldıklarını ancak bu durumda bunun zor olduğunu kaydetti. Bu yıl tekrar ekim yapamazlarsa ne yapacaklarını soran Gürer’e üretici, “Bunun üzerine bir şey atamayız yani. Anca ne çıkarsa ona razı olacağız” dedi.

“ÇİFTÇİNİN UĞRADIĞI ZARARLARIN DA MUTLAK SURETTE BİR AN ÖNCE TESPİT YAPILARAK KARŞILANMASI LAZIM Kİ AYAKTA DURABİLSİNLER”

Gürer devamında şöyle konuştu:

“Göletlerde de sularda bayağı seviye düşmüş. Hem göletten sulama suyu olarak sulama yapanlar hem de kuru tarımda yağacak yağmur ve kar ile üretim yapacak olanlar bu yıl ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntının önemli bir yansıması da hayvancılık yapanların mera alanlarının dışında hayvan yemi olarak çavdar ve arpa üretimin düşmesi ciddi bir maliyet artışını da getirecek. Çünkü fiyatlar yükselecek. Buğdaydaki fiyat değişkenliği ekmeğin fiyatını etkileyecek, raftaki diğer ürünlere de doğrudan yansıyacak.

Kuraklığa bir önlem alınması lazım. Ayrıca çiftçinin uğradığı zararların da mutlak surette bir an önce tespit yapılarak karşılanması lazım ki ayakta durabilsinler. Artık çiftçilik zaten kırsalda giderek yok oluyor. Yaş ortalaması 50-55, gençler artık çiftçilik yapmıyor. Bir de böyle kurum tarım yapılan alanlarda kuraklığın etkisiyle yaşanan büyük sorunlar var. Çözüm mutlaka siyasi iktidar tarafından sağlanmalı. Cumhurbaşkanlığı tarafından bu bölgedeki çiftçilerimizin yaşadığı zarar karşılanmalı.”