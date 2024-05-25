Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti: Hedefleri yine yıkım!

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz Holding'e bağlı Cengiz Elektrik, Elmalı’daki tarım arazisinde kurmak istediği güneş enerji santralı (GES) için yeniden başvuruda bulundu.

Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti: Hedefleri yine yıkım!

Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de temiz enerji çalışmaları devam ediyor.

Ancak orman ve tarım alanlarını kapsayan bölgelerde yapılan güneş enerji santralı (GES) ve benzeri santrallar, doğayı tehdit ediyor.

BAKANLIK İPTAL ETTİ, YENİDEN BAŞVURU YAPILDI

Son olarak iktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik, Elmalı’daki tarım arazisinde kurmak istediği GES için geçen yıllarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu.

Şirketin projesi bakanlık tarafından kuru mutlak tarım arazisi ve dikili tarım arazisi sınırları içerisinde kalmasından ötürü iptal edildi. Bakanlık açıklamasında, "5403 sayılı kanun kapsamında uygun bulunmamıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cengiz aynı projenin yerini değiştirerek yeniden başvuruda bulundu.

"TARIMA ELVERİŞLİ" ARAZİ

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün aktardığı habere göre, 'Revize' edilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasına göre, proje 74.93 hektar yani 105 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılmak isteniyor. Toplamda 100 bin güneş paneli kurulması planlanan alan ise yine tarıma elverişli araziden seçildi.

Ayrıca mera alanı içerisinde kalan bölge için projeye onay verilirse 100 milyon kilowatt enerji üretilecek. Proje için 969 milyon 901 bin TL harcanacak. Projenin ömrünün 49 yıl olması öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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