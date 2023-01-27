BUSKİ'den çağrı: Bursa’da barajlar kurudu!

Bursa'da barajların seviyesinin hayli azaldığını gösteren durum havadan görüntülenirken, bugün itibari ile yağış olmazsa Bursa'nın sadece 45 günlük suyu kaldı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise vatandaşlara suyu idareli harcaması konusunda bilgilendirme mesajı gönderdi.

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BUSKİ'den çağrı: Bursa’da barajlar kurudu!

Son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık Bursa’da kuraklık alarmına sebep oldu.

İçme suyunun en önemli barajlarından biri olan Nilüfer Barajı’nın doluluk oranı yüzde 4’e düşerken, 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı yüzde 27’ye düştü. Yağış olmayacağı takdirde 45 günlük suyun kaldığını belirten yetkililer ise vatandaşlardan sağduyulu olmasını istedi.

BUSKİ, binlerce abonesine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de iklim değişikliğine bağlı yağış rejimlerinde ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Sizlerin su sıkıntısı çekmemesi için BUSKİ olarak tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yağışlarla barajlarımızdaki, bugün itibarıyla 45 günlük olan su hacmimizin daha da artmasını bekliyoruz. Ancak, bu dönemde tasarrufa azami riayet edilmesi de çok önemlidir. Böylece mevcut kapasitemizi daha uzun süre kullanabilmek mümkün olacaktır. Sürdürülebilir su yönetimine desteğiniz ve hassayetiniz önem arzetmektedir."

Kaynak: İHA

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