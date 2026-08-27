Bakan Murat Kurum Duyurdu: Karbon Piyasasında Tarihi Dönem Resmen Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete’de yayımlanan Emisyon Ticaret Sistemi yönetmeliğiyle Türkiye’de karbon piyasasının hukuki altyapısının kurulduğunu ve yeşil dönüşüm sürecinin hızlanacağını açıkladı.

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Bakan Murat Kurum Duyurdu: Karbon Piyasasında Tarihi Dönem Resmen Başladı
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Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomik dönüşüm yolunda tarihi adımlarından birini daha hayata geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devrim niteliğindeki bu adımla birlikte, Türkiye'deki karbon piyasasının yasal sınırları ve işleyiş kuralları netleşmiş oldu.

BAKAN KURUM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yönetmeliğin Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

'ULUSLARARASI REKABET GÜCÜMÜZ KORUNACAK'

Emisyon Ticaret Sistemi’nin Türk sanayisine ve ekonomisine sağlayacağı kazanımlara dikkat çeken Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Emisyon Ticaret Sistemi ile yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım attık. Bu sayede yeşil dönüşüm sürecimiz daha da hızlanacak. Özellikle Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel uygulamalar karşısında uluslararası ticaretteki rekabet gücümüz korunacak ve ülkemizde yeşil istihdam daha da hız kazanacak."

PİYASA KURALLARI BELİRLENDİ

Yürürlüğe giren yeni yönetmelik, sanayi tesislerinin karbon salım miktarlarının sınırlandırılmasını, bu sınırların altında kalan işletmelerin karbon haklarını satabilmesini ve sınırları aşanların ise karbon kredisi satın almasını zorunlu kılan piyasa mekanizmasının yasal zeminini oluşturuyor. Bu sistemle birlikte çevre dostu üretim yapan firmalar ekonomik olarak ödüllendirilirken, yüksek emisyonlu tesislerin dönüşümü teşvik edilecek.

Kaynak: ANKA

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