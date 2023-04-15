Ali Ağaoğlu'nun Milas'ta iptal edilen projesi için yeni karar!

Muğla'da yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’na (Bargilya Tuzlası) yakın bir bölgede Ali Ağaoğlu tarafından yapılması planlanan ve ÇED raporunun yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen Turizm Kenti Projesi için yeniden inceleme değerlendirme süreci başlatıldı.

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Ali Ağaoğlu'nun Milas'ta iptal edilen projesi için yeni karar!

Milas’ın Dörttepe köyü mevkiinde yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı’na yakın bir bölgede iş insanı Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Akdeniz İnşaat tarafından yapılması planlanan turizm kenti projesi için verilen “ÇED olumlu” kararı için Muğla 2. İdare Mahkemesi ÇED raporunun yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Mahkeme kararının ardından Milas Belediyesi’nce proje için verilen ruhsat da iptal edilmişti. Birçok kesim tarafından tepki toplayan proje için yeniden inceleme değerlendirme süreci başlatıldı.

SÜREÇ BAŞLADI

e-ÇED duyuru sisteminde yapılan açıklamada, "Muğla ili Milas ilçesi sınırları içerisinde Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 24/04/2023 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

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