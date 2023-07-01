YouTube 3 video sınırı getiriyor: Reklam istemeyen video izleyemeyecek

En popüler video paylaşım platformu YouTube, geçtiğimiz haftalarda reklam engelleyicilere karşı somut adımlar atmaya başlamıştı. Platform, reklam engelleyicilerin aktif olması durumunda kullanıcıları uyarıyor, ya devre dışı bırakmalarını ya da Premium'a geçmelerini söylüyordu. Fakat kullanıcılara yönelik bir ceza yoktu.

Google sözcüsü Oluwa Falodun reklam engelleyicilerin aktif tutulması durumunda videoların izlenmesinin önüne geçeceğini açıkladı. Reklam engelleyiciyle 3 video izleyenler bir daha video izleyemeyecek.