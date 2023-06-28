1.45 milyon yıllık kemikteki kesikler incelendi: Kan donduran sonuç!

Bilim adamları 1,45 milyon yıllık incik kemiğini incelemesiyle korkunç bir sonuca ulaştı. İlk insanların birbirlerini kestiği ve muhtemelen yediği düşünülüyor.

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1.45 milyon yıllık kemikteki kesikler incelendi: Kan donduran sonuç!

Bilim insanları KNM-ER 741 olarak bilinen 1,45 milyon yıllık incik kemiğini fosilini incelemesi sonrası kan donduran bir gerçekle karşılaştı.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden bir paleoantropolog olan Briana Pobiner liderliğindeki bilim adamlarından oluşan bir ekip, "erken bir Pleistosen postkraniyal (kafatası olmayan herhangi bir fosil) üzerinde tanımlanan ilk (ve bugüne kadarki) kesik izlerini" buldu.

Yapılan inceleme sonucu kesiklerin eti kemikten ayırmak için tasarlanmış bir taş aletle yapılmış olabileceğini belirlediler.

Bu çalışma insanların uzun süredir birbirlerini yediklerinden şüphelendikleri konusunda gerçeğe ulaşmalarını sağladı. 

Scientific dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Pobiner'in ekibi, bu kesik işaretlerinin homininlerin birbirlerine olan kana susamışlığının "ritüel anlamla dolu bir etkinlik yerine, yalnızca yiyecek elde etme bağlamında meydana gelen fırsatçı, pratik ve işlevsel bir faaliyet" olduğunu gösterdiğine inanıyor.

1.45 milyon yıllık kemikteki kesikler incelendi: Kan donduran sonuç! - Resim : 1

ÖLÜ BİREYLER BESİN KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLMÜŞ

Pobiner, "Homininlerin antik çağının diğer homininleri katletmesinin en büyük çıkarımı, yaklaşık 1,5 milyon yıl önceki eski akrabalarımızın, en azından ara sıra, diğer ölü bireyleri olası besin kaynakları olarak görmüş olabileceği fikridir" dedi.

1.45 milyon yıllık kemikteki kesikler incelendi: Kan donduran sonuç! - Resim : 2

“AVCI ISIRIK İZLERİ BULMAYI BEKLEMİYORDUM”

Pobiner, "Üzerlerinde kesik izleri olan yüzlerce fosil hayvan kemiği üzerinde çalıştım, ancak bu benim ilk kez fosil hominin kemikleri üzerinde çalışmamdı - muhtemelen avcı ısırık izleri bulmayı bekliyordum" dedi.

Pobiner  "Yani, kesme işaretlerini görür görmez ne olduklarını anladım. 'Vay canına, görmeyi beklediğim şey bu değilmiş!' diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Pobiner'in ekibi, ayrıca izlerin kurbanının başlangıçta başka bir yırtıcı tarafından öldürülmüş olabileceğini ve daha sonra homininler tarafından kovalanıp kalanları yiyip bitirdiğini düşünüyor.

1.45 milyon yıllık kemikteki kesikler incelendi: Kan donduran sonuç! - Resim : 3

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