NASA’nın James Webb teleskobu ilk kez uzayda karbon molekülü tespit etti

NASA, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, ilk kez James Webb uzay teleskobuyla uzayda "Methyl Cation" olarak bilinen karbon molekülü tespit ettiğini duyurdu.

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NASA’nın James Webb teleskobu ilk kez uzayda karbon molekülü tespit etti

NASA'dan yapılan açıklamada, bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekibin, ilk kez NASA'nın James Webb uzay teleskobuyla uzayda yeni bir karbon bileşiği tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Methyl Cation (CH3+) olarak bilinen molekül, daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşumuna yardımcı olması nedeniyle önemlidir. Methyl Cation, Orion Nebulası'nda yaklaşık 1.350 ışık yılı uzaklıkta bulunan d203-506 olarak bilinen protogezegen diskli genç bir yıldız sisteminde saptanmıştır" denildi.

Bilinen tüm yaşamın temellerini oluşturması nedeniyle hem Dünya’da yaşamın nasıl geliştiğini hem de evrenin başka bir yerinde potansiyel olarak nasıl gelişebileceğini anlamaya çalışan bilim insanları için karbon bileşiklerinin özellikle ilgi çektiği ifade edilen açıklamada, Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi'nden bilim ekibinin bir üyesi olan Marie Aline Martin Drumel’in ifadelerine de yer verildi.

Drumel, "Bu tespit, yalnızca Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'nın (methyl cation) yıldızlararası kimyada varsayılan merkezi önemini de doğruluyor" dedi.

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