Yapay zeka destekli bot, şimdiye kadar 2 milyonu aşkın içerik yazdı



Lansmanının ardından haftalar içinde 100 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan ChatGPT’nin ortaya çıkışı, yapay zekanın farklı iş alanlarında kullanımlarına ilişkin senaryoları da beraberinde getirdi. Kısa sürede şirketlerin gündemine giren yapay zeka, özellikle pazarlama profesyonellerinin işini kolaylaştırdı. Insider Intelligence verileri, yapay zekayı içerik üretimi için kullanan 5 pazarlama profesyonelinden üçünün performans artışı gördüğünü tespit etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan yapay zeka destekli makale botu FatGPT’nin Ürün Yöneticisi Fatih Akan, “Hem zaman tasarrufu sağlayan, hem maliyetleri düşüren, hem de arama motorlarında iyi performans gösteren yapay zeka üretimi içerikler, düzenli makale ve içerik yazmak zorunda olan pazarlama profesyonellerini, küçük işletmeleri, bireysel girişimcileri dijital ortamda güçlendiriyor. Bu sebeple, geliştirdiğimiz yapay zeka destekli makale botu FatGPT de Türkiye'de içerik üreticileri ve şirketler tarafından kısa sürede benimsendi” dedi.

İşletmelerin %35'i yapay zekayı içerik üretimi için kullanıyor

Güncel Google Trends verileri, “AI content” aramalarının 2023 başından bu yana 50 puanın üzerinde seyrettiğini ve istikrarlı bir artış kaydettiğini gösterdi. Öte yandan Forbes Advisor tarafından yürütülen bir araştırma, işletmelerin yapay zekayı kullanma alanlarından birinin %35'lik bir oranla içerik üretimi olduğunu ortaya koydu.

Kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdikleri botun ChatGPT ve benzeri dil modelleriyle uygulama programlama arayüzleri (API) aracılığıyla çalıştığını kaydeden Fatih Akan, “İçerik üretmek için yapay zeka kullanımı giderek yaygınlaşırken, arama motorlarında iyi performans gösterebilecek nitelikli içerikleri yapay zekaya yazdırabilmek de güçleşiyor. FatGPT olarak prompt mühendisliği alanındaki iddiamızla, yerli ve küresel rakiplerimizden çok daha nitelikli çıktılar verebiliyoruz. Müşterilerimiz, doğru eğitilmiş yapay zeka dil modelleri sayesinde talep ettikleri her konu, anahtar kelime ve başlıkta, SEO uyumlu içerik üretimi yapabiliyor. Yapay zekanın potansiyeli o kadar yüksek ki, FatGPT’nin kodlarının tamamına yakını da yine eğittimiz dil modelleri tarafından yazıldı” ifadelerini kullandı.

Makale maliyetlerini 30 kuruşa kadar düşürüyor

Dijital dünyada arama motoru sonuçlarının rekabet avantajı açısından çok önemli olduğunu kaydeden Fatih Akan, “Arama motorunda iyi görünürlük elde etmek, nitelikli ve özgün içeriklerle mümkün oluyor. Bu içerikleri oluşturmak ise insan gücüyle çok zaman alıyor ve kelime başı fiyatlandırma gibi modellerle yüksek maliyetlere sebep oluyor. FatGPT, hem her ihtiyaca yönelik makale ve içeriği saatler yerine birkaç dakika içinde oluşturabiliyor, hem de içerik oluşturma maliyetlerini 30 kuruşa kadar düşürüyor. Sadece prompt'lar için aylarca çalıştığımız, müşteri desteği ve özellik geliştirme konularına önemli mesailer harcayarak geliştirdiğimiz FatGPT, yalnızca makale, blog yazısı, yazılı içerik için değil, gerçekçi kullanıcı yorumları oluşturmak için de kullanılabiliyor. Ayrıca FatGPT, WooCommerce e-ticaret platform altyapısına ürün yükleme desteği de sunuyor” diye konuştu.

Bin müşteriye ulaştı, 2 milyon makale yazdı

Kullanıcıların, arama motoru sorguları için optimize edilmiş, SEO uyumlu içerikler için farklı dil ve ton seçebildiklerini, içeriklerini internet sitelerine göre özelleştirebildiklerini hatırlatan FatGPT Ürün Yöneticisi Fatih Akan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Wordpress gibi içerik yönetim sistemleriyle entegre çalışan, tekli veya çoklu içerik yazma olanağı sunan, arka planda içerik üretimini sürdüren FatGPT, bugüne dek bini aşkın müşterinin 7.500'den fazla internet sitesi için 2 milyondan fazla makale üretti. %100 iade garantisi gibi müşteri memnuniyetini önceleyen uygulamalarla, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt vermeyi başarıyor ve memnuniyeti en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bugüne dek beş farklı sürümü yayımlanan ve her geçen gün geliştirdiğimiz FatGPT’yi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirmeyi sürdürüyoruz.”