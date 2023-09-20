Apple çalışanlarından grev çağrısı

Apple'ın Fransa'daki çalışanları iPhone 15'in çıkışının öncesinde greve çıkmaya hazırlanıyor.

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Apple çalışanlarından grev çağrısı

Teknoloji devi Apple’ın Fransa’daki çalışanları iPhone 15’in çıkışının öncesinde grev çağrısında bulundu.

Sendikalı çalışanlar, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle iPhone 15 lansmanı öncesinde Cuma ve Cumartesi günleri grev çağrısında bulundu.

Apple Fransa çalışanları sendikası CGT Apple Retail tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda "Yönetim, tamamen meşru taleplerimizi ve endişelerimizi görmezden gelmeye karar verdi. Apple Retail Fransa'nın dört sendikası, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde grev çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

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