Elon Musk X'i (Twitter) herkes için ücretli yapmaya hazırlanıyor, gerekçesini açıkladı

Platformun CEO'su Elon Musk, X sosyal ağının (eski adıyla Twitter) artık ücretsiz bir site olmayabileceği fikrini ortaya attı.

Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile canlı yayınlanan bir görüşmede Musk, X sisteminin kullanımı için aylık ödemeye geçildiğini söyledi. Böyle bir değişikliğin platformdaki bot kullanıcı sorunuyla başa çıkmak için gerekli olacağını öne sürdü.

Musk yeni abonelik ücretinin ne kadar olacağını söylemedi, ancak bunu "düşük bir miktar" olarak tanımladı.

'AYLIK KULLANICI SAYISI 550 MİLYON'

Canlı yayın sırasında Musk, X'in bazı yeni ölçümlerini de açıkladı ve şu anda günde 100 milyon ila 200 milyon gönderi üreten 550 milyon aylık kullanıcıya sahip olduğunu söyledi.

Musk, şirketin aylık kullanıcılarının kaçının bot, kaçının gerçek olduğunu ise belirtmedi.