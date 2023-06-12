'Uzaylı' olduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti.

Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.

"KOCAMAN GÖZLERİ VAR"

Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.

UZAYLI'NIN NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ortalığı karıştırken görüntülerdeki 'uzaylı'nın, bilgisayar Üretimli İmgeleme (CGI) olarak bilinen özellikle sinema sektöründe kullanılan görsel efekt teknolojisi üretildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem