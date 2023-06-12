'Uzaylı' olduğu iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı!

ABD'nin Las Vegas kentinde güvenlik kameresı tarafından çekilen görüntülerde uzaylıların kaydedildiği ileri sürülmüştü. 'Uzaylı' olduğu iddia edilen varlığın ne olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
><

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti.

Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.

"KOCAMAN GÖZLERİ VAR"

Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.

UZAYLI'NIN NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ortalığı karıştırken görüntülerdeki 'uzaylı'nın, bilgisayar Üretimli İmgeleme (CGI) olarak bilinen özellikle sinema sektöründe kullanılan görsel efekt teknolojisi üretildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Hikaye yazıyor, resim çiziyor, fotoğraf üretiyor: Yapay zeka, sanatçıların yerini alacak mı? Hikaye yazıyor, resim çiziyor, fotoğraf üretiyor: Yapay zeka, sanatçıların yerini alacak mı?
Instagram yayın kanallarında bazı emojilere sansür geliyor Instagram yayın kanallarında bazı emojilere sansür geliyor
Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor
Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor! Onları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil'
İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem"
’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu ’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi
İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat
Mustafa Sönmez, ekonomide kara haberi verdi: Deniz tükendi! Sönmez, ekonomide kara haberi verdi!