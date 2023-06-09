Instagram yayın kanallarında bazı emojilere sansür geliyor

Emoji kütüphanesine sık sık yenilerini ekleyerek haber olan Instagram, yayın kanallarında bazı emojilerin kullanımına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Instagram yayın kanallarında bazı emojilere sansür geliyor

Açıklamaya göre yayın kanallarında hakaret ve saldırganlık içeren emojiler kullanılamayacak. Instagram’a göre amaç kullanıcıları korumak…

Yayın kanalları kullanıcıları ise bunun nasıl bir koruma getirdiğini anlayamadığını belirtiyor, bununyerine gelişmiş bir filtreleme yöntemiyle yayınların kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.  

ShiftDelete sitesindeki habere göre yayın kanallarında kullanılamayacak emojiler silah, patlıcan, muz, bıçak ve üç maymun. Sansür uygulaması, Instagram’ın v288.0.0.0.1 kodlu Android güncellemesi ile başlayacak. iOS‘taki güncelleme hakkında henüz bir bilgi yok.  

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