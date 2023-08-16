"Twitter, Elon Musk'ın sevmediği sitelerin linklerini 5 saniye geciktiriyor" iddiası

Yeni adı X.com olan sosyal medya platformu Twitter'da şirketin sahibi Elon Musk'ın "sevmediği" internet sitelerinin linklerinin gecikmeli açıldığı iddia edildi.

"Twitter, Elon Musk'ın sevmediği sitelerin linklerini 5 saniye geciktiriyor" iddiası

The Guardian'ın aktardığına göre yavaşlatıldığı düşünülen linklerin arasında Musk'ı eleştiren haber siteleri ve rakip sosyal medya platformları bulunuyor.

The Washington Post; Twitter üzerinden tıklandığında New York Times, Reuters, Instagram ve Blue Sky'ın linklerinin 5 saniye gecikmeli açıldığını tespit etti ve bu uygulamaya "throttling" adı verildiğini bildirdi.

The Washington Post, Twitter üzerinden linklerine tıklayan okuyucuların önce başka bir sayfaya yönlendirildiklerini ve daha sonra da boş bir sayfa görüldüğünü aktardı.

The Guardian, sorunun salı akşamı itibariyle çözüldüğünü ve linklerin daha hızlı açıldığını bildirdi.

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