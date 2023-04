'Telefonlarınızı herkese açık alanlarda şarj etmeyin' uyarısı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Denver şubesinden geçen hafta yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri ve havaalanları gibi halka açık yerlerde bulunan türden USB şarj istasyonları, kötü amaçlı kişiler tarafından veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için kullanılıyor.

CNN’in haberine göre; FBI, tweet'te "Kendi şarj cihazınızı ve USB kablonuzu taşıyın ve şarj istasyonları yerine bir elektrik prizi kullanın" uyarısında bulundu.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T