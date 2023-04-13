'Telefonlarınızı herkese açık alanlarda şarj etmeyin' uyarısı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cep telefonlarını kötü amaçlı yazılımlara maruz bırakması nedeniyle halka açık telefon şarj istasyonlarının kullanılmaması için uyarıda bulundu.

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'Telefonlarınızı herkese açık alanlarda şarj etmeyin' uyarısı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Denver şubesinden geçen hafta yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri ve havaalanları gibi halka açık yerlerde bulunan türden USB şarj istasyonları, kötü amaçlı kişiler tarafından veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için kullanılıyor.

CNN’in haberine göre; FBI, tweet'te "Kendi şarj cihazınızı ve USB kablonuzu taşıyın ve şarj istasyonları yerine bir elektrik prizi kullanın" uyarısında bulundu.

KULLANIM KOLAYLIĞI NEDENİYLE TERCİH EDİLİYOR

Halka açık şarj istasyonları kullanım kolaylığı nedeniyle birçok kişi için çekici olsa da, yapılan açıklamalarda kişisel verilerinizi tehlikeye atabileceği için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Telefonunuzu şarj etmek için kullandığınız kablo, telefonunuzdan diğer cihazlara veri göndermek için de kullanılır. Bu şekilde telefondaki bilgilere erişebilen veri hırsızları, telefonunuzda bulunan fotoğraflar, mailler gibi kişisel bilgilerinize sahip olarak bir tehdit oluşturuyor.

Telefonunuzu toplum içinde güvenli olarak şarj etmek için yanınızda kişisel şarj cihazınızı ve USB kablonuzu bulundurmanız gerektiği de belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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