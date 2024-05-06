Washed Out ve Sora iş birliğiyle yeni bir rekor

Bağımsız sanatçı Washed Out, OpenAI'ın yapay zeka modeli Sora ile iş birliği yaparak müzik videolarında yeni bir çığır açtı. "The Hardest Part" isimli şarkısına çekilen video, yapay zeka ile üretilmiş en uzun müzik videosu olma özelliğini taşıyor ve 4 dakikalık etkileyici bir izlemeye sunuyor.

Videoda, liseden yetişkinliğe uzanan bir çiftin hayat hikayesi anlatılıyor. Hızlı kamera geçişleri ve farklı sahneler ile izleyiciyi içine çeken videoda, çiftin öğrencilik yılları, evlilikleri ve ölümleri gibi önemli yaşam evreleri yer alıyor.

Yapay zeka ile videonun yönetmenliğini üstlenen Paul Trillio, bu deneyimi şu sözlerle ifade ediyor: "Sora, bir kamerayla çekilemeyecek veya 3D olarak canlandırılamayan bir şey sunuyor. Yapay zekanın gerçeküstü ve halüsinatif yönleri, hayal bile edemeyeceğiniz yeni fikirleri keşfetmenizi sağlıyor."

HOLLYWOOD İLE GÖRÜŞÜYOR

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Halka henüz sunulmayan Sora, bir metin kutusuna yazılan fikirlere dayanarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar üretebiliyor. Düzenlenmiş olarak bir araya getirilen klipler, uzun projeler oluşturmak için de kullanılabiliyor.

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, Sora'yı geçen şubat ayında tanıtmıştı. Salt metinlerden gerçekçi videolar üreten Sora, etik sorunlar nedeniyle henüz son kullanıcıya açılmadı.

Sora, dünya film endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Hollywood'un da ilgisini çekti. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sektör paydaşlarıyla "tanıtım görüşmeleri" yapıyor.