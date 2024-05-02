Eski sevgiliyi 'silmek' için yapay zeka geliştirildi

Eski sevgiliyle ayrılmanın en zor yanlarından biri de birlikte olduğunuz dijital anılardır. Bu anıları silmek ise imkansız gibi görünür. Fakat artık yapay zeka sizin için onu da siliyor.

Eski sevgiliyi 'silmek' için yapay zeka geliştirildi

OkCupid'in Y kuşağı ve Z kuşağı üyelerine yönelik araştırmasına göre, kullanıcıların yarısından fazlası eski sevgililerinin yer aldığı fotoğraflardan kurtulmak istiyor.

185 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleşen araştırmada yalnız yaşayan kadınların yüzde 62'sinin eski sevgililerini fotoğraflarda görmek istemediğini ortaya koydu.

Bu ihtiyacı karşılamak için Ex-Terminator adlı yapay zeka aracı geliştirildi. Ücretsiz ve çevrimiçi kullanıma açık olan araç, 'sihirli fırça' teknolojisiyle fotoğraflardan eski sevgilinizi kolayca siliyor.

Ex-Terminator, bu beklentiyi karşılamak için 'ayrılıktan sonra yas tutma sürecini kolaylaştırmayı ve değerli anıları geçmişin pençesinden kurtarmayı' amaçladığını belirtiyor.

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