Antarktika'ya düşen gök taşları yok olma tehdidiyle karşı karşıya

Antarktika'da buzulların içine düşen gök taşlarının küresel ısınma nedeniyle yok olma tehdidi altında olduğu belirtildi.

İsviçre ve Belçika'dan araştırmacılar, yapay zeka, uydu görüntüleri ve iklim tahminlerini kullanarak bu durumu inceledi.

Araştırmacılar, güneşe maruz kalan buzulların erimesi sonucunda gök taşlarının buz kütlelerinden koparak kaybolacağını ve mevcut iklim koşulları altında yılda en az 5 bin gök taşının yok olacağını öngörüyor. Bilim insanları, bu durumun evrenin sırlarının da yok olması anlamına geldiğini belirterek, gök taşlarının kurtarılması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguluyor.

Antarktika, uzaydan en çok göktaşı düşen bölge olarak biliniyor.

Bugüne kadar Antarktika'da 48 binden fazla gök taşı keşfedildiğini kaydeden araştırmacılar, bu miktarın dünya genelindeki gök taşlarının yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ettiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA