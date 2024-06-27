Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!

Akıllı asistanlar bazı sorgulamalar oldukça pratik olabilir. Ancak teknoloji şirketleri robotik asistanlarının ne kadar harika olduğunu anlatmaya çalışsa da, bazı konularda yardımcı olmadıkları ortaya çıkıyor. Uzmanlar, Siri ve Alexa'ya asla sormamanız gereken sekiz şeyin listesini yayınladı.

TEŞHİS ALMAYA ÇALIŞMAYIN

Akıllı asistanınızdan asla sağlık tavsiyesi istememelisiniz .Belki soğuk algınlığı için bunu yapabilirsiniz, ancak ciddi şekilde endişelendiğiniz herhangi bir şey varsa, bir doktora görünmeniz gerekir. Siri veya Alexa'dan aldığınız cevap, sizi gereksiz yere telaşlandırabilir veya basit bir cevap sebebiyle doktor randevunuzu ihmal edebilirsiniz.

ZARAR VERME YÖNTEMLERİ SORULMAMALI

Birine zarar vermeyi düşünmek, başlı başına sorunlu bir durumdur. Ani bir öfkeyle bile sorulduğunda yapay zekaya birine nasıl zarar verebileceğinizi sormak, ilerleye dönemlerde bile yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

BİRİNİ ARAMASINI YAPAY ZEKADAN İSTEMEYİN

İnsanları aramaya gelince, numarayı bulup kendiniz aramak çok daha kolaydır. Bunu bir asistan aracılığıyla yapmak çok zahmetli görünüyor ve yanlış kişiyi veya yeri arama gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

YATIRIMLARINIZLA İLGİLİ BİLGİ VERMEYİN

Sesli asistanlar finansal uygulamalarınıza bağlanabilse de ses verilerinde birçok güvenlik sorunu bulunuyor. Siber suçlular sesinizi kaydedip kendi çıkarları için kullanabilirler. Bankanızla bizzat iletişime geçmeniz çok daha güvenli ve risksizdir.

"BUNU YERSEM ÖLÜR MÜYÜM?" DİYE SORMAYIN!

Kendinizi kırsal bir alanda bulursanız ve daldaki meyveleri yiyip yememeniz gerektiğini sorgularsanız, doğru cevabı almama riskiniz oldukça yüksektir. Bu nedenle ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi yememeniz çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

AKILLI ASİSTANDAN BİR ŞEYLERİ SİLMESİNİ İSTEMEYİN

Sadece komutun yerine getirilmeme ihtimali değil, aynı zamanda asistanların yanlış şeyleri silme riski de var.

HER ŞEYİ KAYDETTİKLERİNİN FARKINDA OLUN

Teknoloji şirketlerinin söylediklerinizi sanal kulaklarıyla duymasını istemiyorsanız bu özellikleri kapatabilirsiniz. Akıllı asistanınızdan daha akıllı olmanız her zaman daha iyidir…