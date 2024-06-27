En eski insan atasının yüzü yeniden oluşturuldu

T24'ün aktardığına göre, bilim insanları ilk kez bir erken insan atasının yüzünü yeniden inşa ederek, 300 bin yıl önce yaşamış bir insana kısa bir bakış sunmayı başardı.

Bu keşif, insanın evrimine yeni bir ışık tutarak önceki zaman çizelgelerine bir meydan okuma olarak yorumlandı.

Jebel Irhoud kemikleri olarak bilinen kalıntılar Fas'ta bulundu ve insanlık tarihi anlayışımızda devrim yarattığı haberleriyle ses getirdi. Bu kalıntılar, ilk insanların Doğu Afrika'daki geleneksel "insanlığın beşiği"nin ötesine beklenenden çok daha erken göç ettiğini gösteriyor.

Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes'in gerçekleştirdiği çığır açan yüz yeniden yapılandırması, "güçlü ve sakin" olarak tanımlanan bir yüzü ortaya çıkardı. Moraes, kafatasının şeklini analiz ederek şimdiye kadarki en uzak atamızın gerçekçi bir tasvirini yaratmayı başardı.

Cicero Moraes The Sun'a şunları söyledi: "Başlangıçta, Max Planck Enstitüsü araştırmacıları tarafından sağlanan verileri kullanarak kafatasını 3 boyutlu olarak taradım. Daha sonra anatomik deformasyon gibi çeşitli yaklaşımları bir araya getiren yüz yaklaşımıyla ilerledim. Daha sonra anatomik deformasyon gibi çeşitli yaklaşımların kesiştiği yüz yaklaşımına geçtim. Modern insanın tomografisi burada kullanılıyor, donörün kafatası Jebel Irhoud kafatası olacak şekilde uyarlanıyor ve deformasyon uyumlu bir yüz oluşturuyor."