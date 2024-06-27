En eski insan atasının yüzü yeniden oluşturuldu

Bilim insanları ilk kez bir erken insan atasının yüzünü yeniden inşa etti.

En eski insan atasının yüzü yeniden oluşturuldu

T24'ün aktardığına göre, bilim insanları ilk kez bir erken insan atasının yüzünü yeniden inşa ederek, 300 bin yıl önce yaşamış bir insana kısa bir bakış sunmayı başardı.

Bu keşif, insanın evrimine yeni bir ışık tutarak önceki zaman çizelgelerine bir meydan okuma olarak yorumlandı.

Jebel Irhoud kemikleri olarak bilinen kalıntılar Fas'ta bulundu ve insanlık tarihi anlayışımızda devrim yarattığı haberleriyle ses getirdi. Bu kalıntılar, ilk insanların Doğu Afrika'daki geleneksel "insanlığın beşiği"nin ötesine beklenenden çok daha erken göç ettiğini gösteriyor.

Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes'in gerçekleştirdiği çığır açan yüz yeniden yapılandırması, "güçlü ve sakin" olarak tanımlanan bir yüzü ortaya çıkardı. Moraes, kafatasının şeklini analiz ederek şimdiye kadarki en uzak atamızın gerçekçi bir tasvirini yaratmayı başardı.

Cicero Moraes The Sun'a şunları söyledi: "Başlangıçta, Max Planck Enstitüsü araştırmacıları tarafından sağlanan verileri kullanarak kafatasını 3 boyutlu olarak taradım. Daha sonra anatomik deformasyon gibi çeşitli yaklaşımları bir araya getiren yüz yaklaşımıyla ilerledim. Daha sonra anatomik deformasyon gibi çeşitli yaklaşımların kesiştiği yüz yaklaşımına geçtim. Modern insanın tomografisi burada kullanılıyor, donörün kafatası Jebel Irhoud kafatası olacak şekilde uyarlanıyor ve deformasyon uyumlu bir yüz oluşturuyor."

Etiketler
Bilim
Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü
Astronotlar uzay mekiğinde mahsur kaldı: Dünya'ya dönüşleri dördüncü kez ertelendi Astronotlar uzay mekiğinde mahsur kaldı: Dünya'ya dönüşleri dördüncü kez ertelendi
Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha Urfa sahneleriyle başlayacak olan Sandık Kokusu’nda bir veda daha
iPhone 16'nın yeni görüntüleri sızdı iPhone 16'nın yeni görüntüleri sızdı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama! Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Askeri alan ilan edildi: Deniz kenarı halka kapatıldı, park yapıldı Deniz kenarı halka kapatıldı, park yapıldı
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu