Roblox ve Discord Erişime Açılacak mı? Bakan Uraloğlu Açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Fulya Kalfa'nın programına konuk oldu. Uraloğlu katıldığı programda internet kullanımı için 16 yaş sınırı getirilmesine yönelik gayretleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18'dir, ehliyet alma yaşı 17'dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir. 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye? Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var."

ROBLOX VE DİSCORD AÇILABİLİR

Ağustos ayında, platformda çocuklar için uygun olmayan içerikler tespit edildiği gerekçesiyle Roblox’un erişimi engellenmişti. Discord ise çeşitli şantaj ve yasa dışı faaliyetin yürütülmesi sebebiyle kapatılmıştı.

Öte yandan oyun platformlarıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen Uraloğlu, "Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim istemiyoruz ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bir düzenleme olacak." dedi. Platformların Türkiye’de temsilci bulundurmasının önemine değinen Uraloğlu, şirketlerle yapılan görüşmeler sonucunda hukuki sürecin şekilleneceğini ifade etti.

Uraloğlu "Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek." dedi.

Kaynak: ANKA