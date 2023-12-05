Pazarlama Türkiye, Çırağan Sarayı’ndaki E-ticaret Zirvesi’nde 26 kategoride ödül dağıttı

Pazarlama Türkiye, iş dünyasının stratejileri ve küresel trendlere odaklanan bir platform olarak, 28 Kasım'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen E-ticaret Zirvesi'nde teknoloji girişimlerini, dijitalleşen B2B ve B2C şirketlerini, medya ve basın dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Bu yılki etkinlik, "Dijital Dönüşüm, Müşteri Deneyimi ve Sadakati" temasıyla gerçekleşti. Pazarlama Türkiye, zirve kapsamında bir ay boyunca devam eden halk oylaması sonucunda +400.000 oy kullanıldı ve 26 farklı kategoride ödül verdi.

26 Kategoride E-Ticaret Ödülleri dağıtıldı

E-Ticaret Zirvesi’nin e-ticaret profesyonellerine ilham vereceğini ve yeni bakış açıları kazandıracağını düşünen Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, “ Markalar arası savaşta beyaz bayrağı çekip koltuğu tüketiciye teslim etmenin, tüketicinin taleplerine göre aksiyon almanın, anlatmaktan çok dinlemenin, tüketiciyi özel ve değerli hissettirmenin kazandırdığı bir dönemdeyiz. Ticaret döngüsünde satın alma aksiyonuna giden her adım, tüketiciye dokunmaktan geçiyor. Duygulara, fikirlere, anılara, kültüre ve değerlere dokunan her şey dijitalde hızla iz bırakıyor. Teknoloji, ürüne ve hizmete dokunurken markalar da tüketicilere dokunmanın yollarını arıyor. Takipçi sayısı, etkileşim sayısı, dönüşüm, kar marjı gibi konulara odaklanırken markalar, tüketicide nasıl izlenimler bırakıyor? Tüm bunları E-Ticaret Zirvesi’nde masaya yatırdık. Bir sonraki E-Ticaret Zirvesinde buluşmak dileğiyle” şeklinde konuştu.

E-Ticaret Zirvesine destek veren markalar arasında, Damat Tween, Yandex ads, Bilet Dükkanı ve Deepdeets yer aldı. Sağlık sponsoru Memorial oldu.

E-Ticaret Ödüllerinde Kazanan Markalar

Yılın E-Ticaret Servis Sağlayıcısı İkas

Yılın Teknoloji Pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda

Yılın Tatil Sitesi Tatilbudur

Yılın Beyaz Eşya Markası Arçelik

Yılın Yapı Market & Ev Dekorasyon Sitesi Koçtaş

Yılın Emlak Sitesi Hepsiemlak

Yılın Ev Tekstili Markası English Home

Yılın Kadın Giyim Sitesi Boyner

Yılın Ofis/Kırtasiye Sitesi Avansas

Yılın Otomobil Satış Sitesi Arabam.com

Yılın Kişisel Bakım Markası Watsons

Yılın Çocuk Giyim Sitesi ebebek

Yılın Online Seyahat Sitesi Bilet Dükkanı

Yılın Yükselen Fintech Markası Vepara

Yılın Online Pazaryeri Hepsiburada

Yılın Yemek Sipariş Uygulaması Yemeksepeti

Yılın Otel Markası Çırağan Palace Kempinski

Yılın Erkek Giyim Markası D’S Damat

Yılın İnovatif E-Ticaret Markası Trendyol

Yılın Araç Kiralama Markası Avis

Yılın Kargo Şirketi Aras Kargo

Yılın Fintech Şirketi iyzico

Yılın Biletleme Sitesi Biletix

Yılın Gıda/Market Uygulaması Getir

Yılın İkinci El Ürün Sitesi Dolap

Yılın Küçük Ev Aletleri Markası Philips