Oyunseverlere kötü haber: Oyun devinden fiyatlara büyük zam!

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Activision, Türkiye'deki oyuncuları çok üzecek bir fiyat artışına gitti.

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Oyunseverlere kötü haber: Oyun devinden fiyatlara büyük zam!

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Activision, Türkiye'deki oyuncuları çok üzecek bir fiyat artışına gitti. Medyatava'da yer alan habere göre Activision’de MWII (2022) ve MWIII (2023) hariç tüm Call of Duty serisine çok büyük zam geldi. 49 liraya satılan Call of Duty 519 liraya, 999 liraya satılan Call of Duty Black Ops Cold War ise 1559.99 liraya yükseldi.

Oyunseverlere kötü haber: Oyun devinden fiyatlara büyük zam! - Resim : 1

İşte zamlanan Call Of Duty listesi:

- Call of Duty = 49 TL | 519.99 TL
- Call of Duty 2 = 49 TL | 519.99 TL
- Call of Duty Warchest = 59 TL | 779.99 TL
- Call of Duty: Modern Warfare 2 = 49 TL | 519.99 TL
- Call of Duty Black Ops II = 139 TL | 1559.99 TL
- Call of Duty Ghost = 139 TL | 1559.99 TL
- Call of Duty: Advanced Warfare = 139 TL | 1559.99 TL
- Call of Duty Black Ops III = 139 TL | 1559.99 TL
- Call of Duty: Infinite Warfare = 209 TL | 1559.99 TL
- Call of Duty Vanguard = 999 TL | 1559.99 TL
- Call of Duty Black Ops Cold War = 999 TL | 1559.99 TL

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