OpenAI'dan yeni teknoloji 'Voice Engine': 15 saniyelik kayıttan ses klonlayabiliyor
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 'Voice Engine' adını verdiği yeni teknolojisini duyurdu. Uygulama, 15 saniyelik tek ses örneği kullanarak orijinal konuşmacıya çok benzeyen bir konuşma üretebiliyor.
OpenAI'nin yeni teknolojisi Voice Engine hakkında yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji yalnızca yazılı metin ve 15 saniyelik tek bir ses örneği kullanarak konuşmacının sesine çok benzeyen bir konuşma üretebiliyor.
Ayrıca, teknolojinin kötüye kullanım potansiyeli nedeniyle temkinli bir yaklaşım benimsendiği ve güvenlik endişeleri için belirli kuralların getirildiği belirtiliyor.
Çeviri de Yapabilecek
Duyuruda, Voice Engine'in orijinal konuşmacının sesini koruyarak çeviri yapabildiği ve içerik üreticilerinin bu özellikten faydalanarak kendi sesleriyle dünyaya ulaşabileceği de vurgulandı. Bu teknolojinin kullanımıyla ilgili olarak dikkatli olunması gerektiği ve orijinal konuşmacının rızasının alınması gerektiği ifade edildi.
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