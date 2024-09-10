NASA Tarih Verdi, Dev Asteroit Hızla Geliyor

"2024 ON" isimli asteroit hızla Dünya’ya doğru yaklaşırken, NASA bu asteroit hakkında bir uyarı yayımladı. Çapı 213 metreden daha büyük olarak hesaplanan dev asteroidin 15 Eylül’de Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.

NASA Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı, asteroidi ilk kez tespit ederken, bu gök taşı ile ilgili kapsamlı olarak bilgi topladı. İlgili asteoidin Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 2,6 katı uzaklıktan Dünya’nın yanından geçeceği kaydedildi.

Dünya’nın yakınından geçecek olan asteroidin 60 katlı bir bina boyutunda olduğu belirtildi. Asteroidin hızının ise 25 bin mile yakın olduğu tahmin edilirken, yolunda meydana gelecek ufak bir sapmanın bile çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarabileceği bildirildi.

Bilim insanları asteroidi gözlem altında tutmaya devam ederken, Dünya ile çarpışma ihtimali ise beklenmiyor.