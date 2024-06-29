Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama hacklendi! 'Şifreleri değiştirin' uyarısı

Kullanıcıların farklı ortamlardan diğer bilgisayarlara erişmesini sağlayan uzak masaüstü yazılımı TeamViewer hacklendi.

Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama hacklendi! 'Şifreleri değiştirin' uyarısı

TeamViewer, 26 Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, kendi sunucularında bir düzensizlik olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, “Çok yüksek ihtimalle Hacker’ların saldırısı altındayız” şeklinde de bir yorum daha yaptılar.

Msbil.net'te yer alan habere göre, yaşanan sorun ilk başta 19.06.2024 tarihinde kurumsal IT ağında fark edildi. Şirket, yapılan açıklamada kullanıcıların herhangi bir kişisel verisinin çalınmadığını, hala gizlilik standartları altında korunduğunu söyledi.

"ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN" UYARISI

Fakat Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin yaptığı açıklama ise biraz farklı. Çünkü, NCSC, TeamViewer kullanıcılarının çoğu uygulamada (Google hesapları dahil) şifrelerini değiştirmeyi, ve herhangi bir normal olmayan hareket fark edilirse, kesinlikle bu durumu bildirmelerini istedi.

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