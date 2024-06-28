Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir, SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatıldığı Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de yörüngesine fırlatılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerli ve Milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu’nun fırlatılma tarihini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz” dedi.