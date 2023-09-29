Kullanıma sunuldu; WhatsApp'ın yeni özelliğiyle sohbetleri 'gizlemek' artık mümkün!

WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde Android ve iPhone’da, en kişisel sohbetlerinizi parolayla korumak için sohbet kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

WhatsApp'ta aldığınız mesajları okumak veya mesaj göndermek için telefonunuzun parolası, Face ID ya da parmak izi gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetlerinizin kilidini açmanız gerekir. Bu sohbetler, diğer sohbetlerinizden ayrı olarak kilitlenmiş sohbetler adlı bir klasörde tutulur.

WHATSAPP'TA SOHBETLERİ 'GİZLEMEK' NE İŞE YARAR?

- Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür.

- Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir.

- Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz.

- Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder.

- Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp’a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez.

- WhatsApp’ta yedekleme ve geri yükleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi yeni bir telefona geri yüklediğinizde, önceden kilitlenmiş sohbetleriniz kilitli kalmaya devam eder. Kilitlenmiş sohbetlerinize erişmek için öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (parmak izi veya Face ID) ayarlamanız gerekir.

- Sohbet kilidini etkinleştirdiğinizde, sohbet ettiğiniz kişi, sohbeti kilitlediğinizi göremez

- Arşivlenmiş bir sohbeti kilitlemek istiyorsanız, söz konusu sohbeti önce arşivden çıkarıp sonra kilitlemeniz gerekir.

WHATSAPP SOHBET KİLİDİNİ ETKİNLEŞTİRME

WhatsApp sohbet kilidini, ilgili sohbetin sohbet bilgisi bölümüne giderek etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.

Sohbet kilidini etkinleştirmek için:

1- Sohbet bilgisi > Sohbet kilidi’ne dokunun,

2- Bu sohbeti parmak izi ile kilitle veya Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle’ye dokunun,

3- Kilitlenmiş sohbetler klasöründeki sohbeti görmek için Görüntüle’ye dokunun.

WHATSAPP KİLİTLENMİŞ SOHBETLERİNİZİ GÖRÜNTÜLEME

Kilitlenmiş sohbetlerinizi Kilitlenmiş sohbetler klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

Kilitlenmiş sohbetlerinizi görüntülemek için:

1- Sohbetler sekmesine gidip ekranı aşağı kaydırın,

2- Kilitlenmiş sohbetler klasörüne dokunun,

3- Kilidi açmak için Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin veya parmak izi sensörüne dokunun,

4- Görüntülemek veya mesaj göndermek istediğiniz sohbete dokunun.

WHATSAPP SOHBET KİLİDİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

Sohbet bilgisi bölümüne giderek sohbet kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

Sohbet kilidini devre dışı bırakmak için:

* Sohbet bilgisi > Sohbet kilidi’ne dokunun,

* Ayarı kapalı konuma getirin ve parmak izi veya Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin.

Kaynak: Gerçek Gündem