NASA Bennu asteroidinde buldu: Araştırmalar durduruldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroitten aldığı moloz örneklerinin bulunduğu kapsülde ne olduğu henüz tespit edilemeyen siyah renkli toz bulunmasının ardından araştırmalar durduruldu.

Son Güncelleme:
NASA Bennu asteroidinde buldu: Araştırmalar durduruldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzay aracı Osiris-Rex'in Bennu isimli asteroitten aldığı moloz örneklerinin bulunduğu kapsülde ne olduğu henüz tespit edilemeyen siyah renkli toz bulunmasının ardından araştırmalar durduruldu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Dünya'ya dönen Osiris-Rex isimli uzay aracının getirdiği asteroit örnekleri bilim insanlarınca araştırılmaya başlandı.

Haberde, NASA'nın, Bennu'dan gelen örneklerin bulunduğu kapsülün iç kısmında siyah renkli tanımlanamayan toz tespit etmesinin ardından araştırmaları durdurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Tozun, asteroidinden gelen bir madde olup olmadığını belirlemek için analizden geçirileceği bilgisi verilirken, araştırmaların da analizin ardından devam etmesi bekleniyor.

Örneklerin, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Osiris-Rex, 24 Eylül'de, örnek kapsülünü 100 bin kilometre uzaklıktan bırakmış ve kapsül 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü'ne iniş yapmıştı.

Örnekler inceleme için NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülmüştü.

BENNU ASTEOİDİ NEDİR?

Dünya'dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş'in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan Bennu’nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

Bennu'nun 2182 yılında Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

Bennu asteroidi çalışmasının liderliğini yapan Arizona Üniversitesinden Dante Lauretta, Osiris-Rex'in topladığı verilerin asteroidi saptırma çabasına yardımcı olacağını düşündüklerini söyledi.

NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 2016’da uzaya gönderilen ve 2018'de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu'nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de 178 milyon mil (yaklaşık 286 milyon kilometre) mesafeden dünyaya dönüş için yola çıkmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
NASA
Son Güncelleme:
ChatGPT'de yeni dönem! Güncel veriler kullanıma açılacak ChatGPT'de yeni dönem! Güncel veriler kullanıma açılacak
Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar
Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu... Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu...
SAP, yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Joule'u duyurdu SAP, yeni nesil yapay zeka destekli asistanı Joule'u duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur! Dolar için rekor rakam verildi: İşte yıl sonu için beklenen kur!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti