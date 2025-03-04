Komadaki Hastalarda Keşfedildi! Her Şeyi Duyabiliyorlarmış...

Bilim insanları, komadaki hastaların çevrelerindeki dünyayı duyabildiklerini ve anlayabildiklerini gösteren gizli bir bilinç belirtisi keşfetti. Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yakın zamanda komaya giren 226 hastayı inceledi ve üçte birinde, "uyku iğcikleri" olarak adlandırılan benzersiz beyin dalgası patlamalarına rastladı. Bu bulgular, hastaların bilinçsiz gibi görünseler de aslında belirli uyaranlara tepki verebileceklerini gösteriyor.

UYKUYLA BAĞLANTILI

Araştırmacılar, beyin devreleri ile uyku arasındaki bağlantının, bilişsel motor ayrışması adı verilen bir durumu açıklamada önemli olduğunu belirtti. Bu durum, bilinçsiz hastaların beyin taramalarında bilinç belirtileri göstermesine rağmen dışarıdan gelen uyaranlara tepki verememeleriyle bilinir. Çalışmada, uyku iğcikleri gözlemlenen hastaların yüzde 76’sının hastaneden taburcu olmadan önce belli bir bilinç seviyesine ulaştığı, yüzde 40’tan fazlasının ise nörolojik fonksiyonlarının bir kısmını geri kazandığı görüldü.

BEYİN AKTİVİTELERİNDE KEŞFEDİLDİ

Beyindeki talamus ve korteks arasındaki bağlantının sağlam olması, bilinç için kritik bir öneme sahiptir. Talamus, bilgileri kortekse ileterek hafıza, öğrenme ve problem çözme gibi üst düzey beyin fonksiyonlarını destekler. Araştırmacılar, komadaki hastaların bilinç seviyesini anlamak için EEG kayıtlarına odaklanırken, yanlış negatif sonuçlar alındığını fark etti. Bu nedenle ekip, hastaların normal uyku sırasındaki beyin aktivitelerini incelemeye yöneldi ve bilinç belirtilerini ortaya çıkaran uyku iğciklerini keşfetti.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, uyku iğciklerinin varlığının hastaların bilinçlerini geri kazanma olasılığını önemli ölçüde artırdığı tespit edildi. Bilim insanları, bu keşfin, komadaki hastaların iyileşme sürecine dair umut verici bilgiler sunduğunu belirtti. Ancak araştırmacılar, bu tekniklerin henüz klinik kullanıma hazır olmadığını ve üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı.

UYKU İĞCİKLERİ NEDİR?

Uyku iğcikleri, NREM adı verilen hızlı göz hareketi olmayan uyku sırasında oluşan kısa süreli (0,5-3 sn) yüksek frekanslı (10-16 Hz) salınımlı aktivite patlamalarıdır.