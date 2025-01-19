Instagram’a Yeni Özellik Geliyor, Kimi Sevdi Kimi 'Ne Alaka' Dedi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da yapılan son güncelleme ile birlikte yeni özelliklerde yavaş yavaş yüklenmeye başladı. Instagram yakın zamanda yeni özelliğini sunmaya hazırlanırken, bu özelliğin kullanıcılar arasında nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Instagram’ın yeni özelliği ve detayları…

Gençlerin ve orta yaş kesimini sıklıkla kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram, yeni özelliğini yakın zamanda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özelliğe göre, Instagram’a “Beğenmeme” özelliği eklenecek. Yanıtla seçeneği ile kalp simgesi bulunan aşağı doğru bir ok simgesi gelecek.

Instagram'ın yorumları beğenmeme özelliğini test ettiği ortaya çıkarken, yorum beğenmeyenlerin sayısını gösterilip gösterilmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Yorum beğenmeme özelliğinin kişisel olarak görülebileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi