Instagram’a Yeni Özellik Geliyor, Kimi Sevdi Kimi 'Ne Alaka' Dedi

Sosyal medya platformu Instagram’a gelecek olan yeni özellik şimdiden sosyal medyayı salladı. Yeni özelliği duyanların bir kısmı mantıklı bulurken, kimi de gereksiz olduğunu savundu. İşte tartışma yaratan yeni özellik…

Instagram’a Yeni Özellik Geliyor, Kimi Sevdi Kimi 'Ne Alaka' Dedi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da yapılan son güncelleme ile birlikte yeni özelliklerde yavaş yavaş yüklenmeye başladı. Instagram yakın zamanda yeni özelliğini sunmaya hazırlanırken, bu özelliğin kullanıcılar arasında nasıl karşılanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Instagram’ın yeni özelliği ve detayları…

Instagram’a Yeni Özellik Geliyor, Kimi Sevdi Kimi 'Ne Alaka' Dedi - Resim : 1

Gençlerin ve orta yaş kesimini sıklıkla kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram, yeni özelliğini yakın zamanda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özelliğe göre, Instagram’a “Beğenmeme” özelliği eklenecek. Yanıtla seçeneği ile kalp simgesi bulunan aşağı doğru bir ok simgesi gelecek.

Instagram’a Yeni Özellik Geliyor, Kimi Sevdi Kimi 'Ne Alaka' Dedi - Resim : 2

Instagram'ın yorumları beğenmeme özelliğini test ettiği ortaya çıkarken, yorum beğenmeyenlerin sayısını gösterilip gösterilmeyeceği ise henüz kesinleşmedi. Yorum beğenmeme özelliğinin kişisel olarak görülebileceği öngörülüyor.

Instagram’a Yeni Özellik Geliyor, Kimi Sevdi Kimi 'Ne Alaka' Dedi - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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