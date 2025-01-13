Bilim İnsanlarını Şaşkına Çeviren Keşif... Pasifik'in Altında Kayıp Bir Dünya mı Var?

Efsaneler Atlantis, El Dorado ve Avalon gibi kayıp topraklardan bahsederken, bilim dünyası bu hikayeleri çoğunlukla mit olarak görüyor. Ancak yeni bir araştırma, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde bir kayıp dünya olabileceğine dair şaşırtıcı kanıtlar ortaya koydu. ETH Zürih ve Caltech araştırmacıları, suyun 1.000 km altında anormal bir yapı keşfetti.

SİSMİK DALGALARIN GİZEMİ

Sismik dalgaların hızındaki tuhaflıklar, bilim insanlarının dikkatini çekti. Bu dalgalar, alt mantoda var olmaması gereken bir materyale işaret ediyor. Araştırmacılar, bu yapının yüz milyonlarca yıl önce kaybolan bir kara parçasına ait olabileceğini düşünüyor. Bulgular, Dünya'nın iç yapısına dair mevcut teorilere meydan okuyor.

DÜNYA'NIN İÇİNE YOLCULUK

Bilim insanları, Dünya'nın iç yapısını incelemek için sismografi tekniklerinden faydalandı. Deprem dalgalarının hızlarını analiz ederek gezegenin alt katmanları haritalandırıldı. Bu, doktorların ultrasonla vücudu incelemesine benzetiliyor. Ancak Pasifik Okyanusu’nun altındaki bu anomali, bilinen hiçbir tektonik plaka hareketiyle açıklanamadı.

KAYNAĞI BULUNAMADI

Araştırmada kullanılan “tam dalga formu ters çevirme” yöntemi, Dünya’nın 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmada devrim yarattı. Ancak Pasifik’in altında keşfedilen yapının kaynağı hâlâ bilinmiyor. Malzemenin, milyarlarca yıl önce oluşmuş eski bir manto kalıntısı mı yoksa demir açısından zengin kayaçların birikimi mi olduğu tartışılıyor.

GİZEMİN ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Bilim insanları, bu bulgunun Dünya'nın iç dinamiklerini anlamada kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yeni veriler, sismik dalgaların özelliklerine dair daha fazla bilgiyle desteklendiğinde, bu anomaliye ilişkin daha net sonuçlar elde edilebilecek. Pasifik Okyanusu’nun derinliklerindeki bu sır, gelecekteki araştırmalarla çözülmeyi bekliyor.