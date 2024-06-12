Fillerin birbirlerine isimleriyle seslendiği keşfedildi

Yeni bir araştırma, vahşi Afrika fillerinin, birbirlerine adlarının eşdeğeri olan çağrılarla seslenebildiklerini ortaya koydu. Bu bulgu, dilin evrimi açısından çarpıcı sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanları, Kenya'daki Samburu ekosistemi ve Amboseli Ulusal Parkı'ndaki fillerin çağrılarını analiz etti.

Araştırmada, 101 benzersiz çağıran ve 117 benzersiz alıcıya ait yaklaşık 470 fil çağrısı incelendi.

Ekip, fil seslerinin akustik özelliklerini ölçtü ve alıcının kimliğini çağrıdan tahmin etmenin mümkün olup olmadığını test etti. Sonuçlar, çağrıların alıcılar tarafından doğru bir şekilde alındığını gösterdi.

SESLERİ TAKLİT ETMİYORLAR

Araştırma ekibi, çağrıların alıcının kendi vokalizasyonlarını taklit edip etmediğini de inceledi. Ancak, fillerin çağrı yaptıkları bireyin sesini taklit etmediği belirlendi.

Araştırmacılar, 17 fili alarak onlara başlangıçta kendilerine yöneltilmiş çağrıların kayıtlarını çaldı ve tepkilerini gözlemledi. Denek filler, kendilerine ait çağrıları duyduklarında hoparlöre daha hızlı yaklaşarak vokal etiketlerin varlığını destekledi.

Kendilerine ait çağrıları duyan fillerin geçici olarak kafa karışıklığı yaşadıklarını söyleyen Baş yazar Michael Pardo, fillerin bu şaka çağrılarından rahatsız olmadıklarını, aksine garip bir olay olarak görüp hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

NEDEN BİRBİRLERİNE SESLENİYORLAR?

Araştırma, aynı zamanda insan benzeri ad sisteminin fillerde neden ortaya çıkabileceğine dair ipuçları da sunuyor.

Bilimsel çalışmalar, fillerin sosyal dinamikler nedeniyle sık sık sosyal ortaklarından ayrıldıklarını ve vokal etiketlerini, uzak alıcıların dikkatini çekmek için kullanılabileceklerine işaret ediyor.

Yazarlar da bu durumu, "Vokal etiketler muhtemelen fillerin belirli bir uzak alıcının dikkatini çekmesini sağlıyor" sözleriyle açıklıyor.

Öte yandan, adlarla seslenmenin, sosyal bağları güçlendirmeye yönelik bir yol olabileceği de ifade ediliyor.