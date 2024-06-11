Uzaylılarla ilgili ilginç teori: "Göz önünde saklanıyorlar"

T24'ün aktardığına göre, Harvard Üniversitesi'nin İnsan Gelişimi programı tarafından hazırlanan yeni bir makale, uzaylıları aslında Dünya'da ve/veya yakın çevresinde gizlenmiş "akıllı varlıklar" olarak tanımlıyor.

Akıllı varlıkların göz önünde saklandığını ileri süren bir teori olan "kripto dünyalılar", uzaylıların volkanlarda ya da okyanus derinliklerinde saklanıyor olabileceğini belirtti.

Bu varlıklar, dünyanın her yerinde insanlar tarafından görüldüğü iddia edilen ve tanımlanamayan hava olaylarından ve UFO'lardan sorumlu tutuluyor.

Kripto dünyalıların, uzun zaman önce yok edilen ancak kalıntı biçiminde var olmaya devam eden, teknolojik olarak gelişmiş insan uygarlıkları olan ve "insan kripto-dünyalılar" da dahil olmak üzere birçok farklı alt türe ayrılan uzaylılar olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın yazarları, Profesör Albert Einstein'ın asistanı Dr. Shirley Wright'ın, kendisinin ve ünlü fizikçinin 1947'deki ünlü Roswell kazasından kurtarılan "biyolojik varlıklar" ile tanışmaya davet edildiğini iddia ettiği bir örnek sundu.

Dr Wright, yaklaşık 50 yıl sonra, 1993'te bu varlıkların "sadece insan, fakat gelişmiş bir form" olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, dinozorlar gibi türlerden de evrimleşmiş olabilecek, teknolojik olarak gelişmiş insan dışı uygarlıkların ve insan dışı formların da olabileceğini, bunların aynı zamanda evrenin başka yerlerinden Dünya'ya gelen ve kendilerini aramızda gizleyen uzaylılar da olabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar, Orta Meksika'daki Popocatépetl yanardağı ve Kaliforniya'daki Shasta Dağı gibi yerlerin UFO sıcak noktaları olabileceğini ve yüksek zekâlı varlıkların yeraltına göç etmiş olabileceklerini belirtti.

Araştırmacılar, bu tür varlıklara dair doğrudan ya da genel kabul görmüş bir kanıt olmamasına rağmen, birçok efsane olduğunu ve onlarla karşılaşıldığını iddia eden insanların bulunduğu şaşırtıcı derecede kapsamlı bir raporlar bütünü bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca bu alandaki bazı araştırmacıların, Ay'ın bir kripto dünya üssü, hatta "tamamen yapay bir insan dışı zeka yapısı" olabileceğine ve uzaylıların orada "ay üslerinde" yaşadığına inandıkları da belirtildi.

Araştırmacılar, aynı zamanda bu teorinin Nasa tarafından bastırıldığını da belirtti.