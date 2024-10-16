Erzurum'da Teknoloji Rüzgarı! 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Başladı

Bakanlık koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen yarışmaya Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı paydaşlık ediyor.

"Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 687 robot projesiyle katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarışma için gönderdiği mesaj okundu, yarışma için hazırlanan kısa filmler izletildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, açılışta yaptığı konuşmada, 21 yüzyılın ilk çeyreğinde bilgi, teknoloji ve inovasyon alanlarında yaşanan hızlı ve köklü değişimlerin, ülkeleri yapısal dönüşümler gerçekleştirmeye yönlendirdiğini söyledi.

Ortaöğretim öğrencilerin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmenin önemli olduğunu ifade eden Ökten, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yeni ve özgün ürünler geliştirmeleri, bilimsel düşünme becerilerini kazanmaları, girişimci ve rekabet gücüne sahip milli ahlakı donanmış bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Bu yarışma öğrencilerimizin robot teknolojileri konusunda ilgilerini artırırken, onları yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik etmektedir. Böylece gençlerimiz teknolojik ve bilimsel düşünen, fikirlerini projeye dönüştürebilen, geleceğin dünyasını şekillendirecek olan girişimci bireyler olarak yetişmektedir. Uluslararası MEB Robot Yarışması her yıl artan katılımcısıyla gençlerimizi ve yeteneklerini sergilemeleri, iletişim becerilerini arttırmaları ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için önemli bir fırsattır. Bu etkinlikte elde edilecek deneyimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

Vali Mustafa Çiftçi yarışmacılara başarı dileyerek, şunları kaydetti:

"İlk kez 2007'de 3 kategoride, 396 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla 132 robotun yarıştığı bu organizasyon, bugün 13 kategoride ve yüzlerce öğrencinin katıldığı dev bir bilim şölenine dönüşmüştür. Uluslararası MEB Robot Yarışmaları, Türkiye'nin beşeri sermayesini, çağın bilgi ve becerileriyle donatarak, ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin yaratıcı düşünce, problem çözme, girişimcilik ve teknolojik üretim gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan bu tür yarışmalar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli kazanımlar sunmaktadır. Böylelikle geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve yenilikçi girişimcilerinin yetişmesine zemin hazırlayan bu platform, Türkiye'nin eğitim ve teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynamaktadır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ekibine yarışmanın Erzurum'da düzenlemesinden dolayı teşekkür etti.

Sekmen, yarışmada bilgi şöleni yaşanacağını vurgulayarak, "Medeniyetimizin ilim ve irfan merkezi olan bu kadim şehirde, böylesine önemli bir etkinliğin düzenleniyor olması, Erzurum'un köklü geleneğinin modern bilim ve teknolojinin en güzel kesişim noktası olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de robot yarışmasının 16'ncısını "Ahilik ve Teknoloji" temasıyla Erzurum'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, 2007'den beri düzenlenen uluslararası yarışmaya 2019'dan beri TEKNOFEST'le organize ettiklerine işaret ederek, "Bu sene Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji temasıyla kadim şehrimiz Erzurum bizi burada ağırlıyor. Ortaokuldan üniversiteye kadar 13 farklı kategoride 81 ilimizin tamamının başvurduğu 17 farklı ülkeden de başvurunun olduğu güzel bir yarışmayı 7 bine yakın yarışmacıyla bir organizasyona hep birlikte icra ediyor olacağız." dedi.

Programa Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, bazı kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Ökten ve il protokol üyeleri daha sonra yarışma için kura çekip stantları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA