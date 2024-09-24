EN YAKIT, 'En Sevilen Şarj Markası' Olmakta Kararlı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EN YAKIT, "En Sevilen Şarj Markası" anketinde zirveye doğru en hızlı tırmanan marka oldu.

Sektör oyuncularının tamamını içerisinde barındıran 5. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası kapsamında arabam.com işbirliğinde, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) ve Electric Hybrid Cars Dergisi takipçileri ile Tek Çatı Platformu üyelerinden 1000'in üzerinde katılımcının anket oylaması sonucunda elektrikli araç alanında "Türkiye'nin En"leri belirlendi.

EN YAKIT, "En Sevilen Şarj Markası" liginde ilk üçe girdi. Anket sonuçlarına göre Togg'un kontrolündeki Trugo yüzde 38 oyla en sevilen şarj firması seçilirken, EN YAKIT yüzde 17 oyla ikinci oldu. Böylece sürekli ihtiyaç olan noktalara yönelerek o bölgelere şarj istasyonları kuran EN YAKIT bu çabasının sonucunu almış oldu.​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sektöre girişlerinin ikinci yılında en beğenilen şirketler arasında olmaktan dolayı sorumluluklarının arttığını, bu sorumluluğu ve güveni daha da ileri taşıyabilmek için uzman ekiplerle daha fazla çalışacaklarını kaydetti.

Şenses, müşterilerin tercih ettiği lokasyonlarda kurulum yapmayı öncelediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Müşteri tercihinde öne çıkan "en-ix" teknolojimiz sayesinde kullanıcılar, ikmal yaparken zaman kaybetmeden sadece soketi takarak şarja başlayabiliyor. Kullanıcı deneyimi açısından bu önemli bir avantaj. Ayrıca, müşteri hizmetlerimize ulaşılabilirlik, hızlı ve sonuç odaklı geri dönüşlerimiz de sürecin önemli unsurları arasında yer alıyor. Müşteri sadakatini artırmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. THY Miles & Smiles programı ortaklığımız, kurumsal filo çözümümüz ve Türkiye'nin ilk elektrikli taşıt tanıma sistemi üzerindeki çalışmalarımız bu alanda öne çıkıyor. Müşteri memnuniyetini artırmak için kat etmemiz gereken daha çok yol var. Kullanıcı dostu uygulamamızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."​​​​​​​

Kaynak: AA