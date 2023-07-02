Elon Musk'tan 'tweet limiti' eleştirilerine ilk yanıt

Twitter'da kullanıcıların günlük okuyabileceği tweet sayısını kısıtlayarak birçok insanın tepkisini çeken platformu sahibi Elon Musk, eleştirilere "espriler" yaparak cevap verdi.

Birçok ülkede kısıtlamalar en çok kullanılanlar arasına girerken Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin bir transtan uyanıyorsun, telefonundan, aileni ve arkadaşlarını görmek için uzaklaşıyorsun" yazdı.

Musk ayrıca kendisini taklit eden bir parodi hesabın, "Limit getirmemin sebebi hepimizin Twitter bağımlısı olması ve dışarı çıkmamızın gerekmesi. Burada dünyaya bir iyilik yapıyorum. Ayrıca bir tweet görme hakkını daha harcadın" paylaşımını 'retweetledi'.

Musk, bir başka paylaşımda da "Görüntüleme limitine görüntülemelimiti hakkında şikayet edenler yüzünden ulaşmak" yazdı.

Twitter'ı Musk'a satan kurucusu Jack Dorsey de ABD'de evden az çıkan insanlara söylenen "çimen elle" sözüne ithafen çimen fotoğrafı tweetledi. Musk, bu tweeti de tekrar paylaştı.

Twitter'da kullanıcılar cumartesi itibariyle geçici olarak sınırlı sayıda tweet görüntüleyebiliyor. Musk, son güncelleme ile onaylı hesapların günde 10 bin, mavi tiksiz hesapların bin, yeni hesapların ise 500 tweet görüntüleyebileceğini söyledi. Öte yandan, Twitter hesabı olmayanlar artık Twitter'daki herhangi bir paylaşımı görüntüleyemeyecek.