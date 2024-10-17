Bu Özellik Artık Kullanılamayacak: Elon Musk Kullanıcıları Çılgına Çevirdi

Elon Musk’ın satın almasıyla köklü değişikliklere giden X (Twitter) çok kullanılan bir özelliğinde daha değişikliğe gidiyor. Kullanıcıların en sık tercih ettiği özellik olan ‘engelleme’ özelliği artık eskisi gibi kullanılamayacak.

Bu Özellik Artık Kullanılamayacak: Elon Musk Kullanıcıları Çılgına Çevirdi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X, kullanıcı gizliliği konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor. X tarafından yapılan açıklamaya göre, engelleme özelliği yenileniyor.

Bu Özellik Artık Kullanılamayacak: Elon Musk Kullanıcıları Çılgına Çevirdi - Resim : 1

ARTIK ENGELLEDİĞİNİZ KİŞİ PAYLAŞIMLARINIZI GÖREBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, engellenen hesaplar, engelleyen kişinin herkese açık gönderilerini görebilecek. Ancak bu hesaplar, beğeni, yorum yapma veya paylaşma gibi etkileşimlerde bulunamayacak.

Bu Özellik Artık Kullanılamayacak: Elon Musk Kullanıcıları Çılgına Çevirdi - Resim : 2

Öte yandan bu problemin önüne geçebilmek için kullanıcıların profilini gizli hale getirebilir. Bu yöntem tercih edildiğinde ise sadece engellediğiniz hesaplar değil takip etmediğiniz hiçbir hesap sizinle doğrudan etkileşime giremiyor.

Bu Özellik Artık Kullanılamayacak: Elon Musk Kullanıcıları Çılgına Çevirdi - Resim : 3

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Twitter’ın bu kararı ise platformda büyük tepki çekerek, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara neden oldu.

PLATFORMDA YAŞANAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Elon Musk’ın satın almasıyla platformda çok sayıda köklü değişikliğe gidildi. İlk olarak Twitter adı X olarak değiştirilirken; paralı kullanıma teşvik amaçlı hamleler yapan platform son olarak kullanıcıların kendilerini rahatsız eden hesapları engelleyerek kendileriyle etkileşim kurulmasının önüne geçen uygulamayı da kaldıracak.

Elon Musk'tan Donald Trump'a Dev Destek: Tam 75 Milyon Dolar...Elon Musk'tan Donald Trump'a Dev Destek: Tam 75 Milyon Dolar...Dünya
X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni DönemX'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni DönemEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Twitter Elon Musk
Tam 300 Bin Ton… Hasat Başladı, Tarlada Adım Atacak Yer Kalmadı! Tam 300 Bin Ton… Hasat Başladı, Tarlada Adım Atacak Yer Kalmadı!
Erzurum'da Teknoloji Rüzgarı! 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Başladı Erzurum'da Teknoloji Rüzgarı! 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Başladı
Paraya Para Demeyecek 3 Burç Belli Oldu! Kasım Ayında Cepleri Dolacak Paraya Para Demeyecek 3 Burç Belli Oldu! Kasım Ayında Cepleri Dolacak
SpaceX'in Starship Roketi Beşinci Testi Başarıyla Geçti SpaceX'in Starship Roketi Beşinci Testi Başarıyla Geçti