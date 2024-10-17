Bu Özellik Artık Kullanılamayacak: Elon Musk Kullanıcıları Çılgına Çevirdi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X, kullanıcı gizliliği konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor. X tarafından yapılan açıklamaya göre, engelleme özelliği yenileniyor.

ARTIK ENGELLEDİĞİNİZ KİŞİ PAYLAŞIMLARINIZI GÖREBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, engellenen hesaplar, engelleyen kişinin herkese açık gönderilerini görebilecek. Ancak bu hesaplar, beğeni, yorum yapma veya paylaşma gibi etkileşimlerde bulunamayacak.

Öte yandan bu problemin önüne geçebilmek için kullanıcıların profilini gizli hale getirebilir. Bu yöntem tercih edildiğinde ise sadece engellediğiniz hesaplar değil takip etmediğiniz hiçbir hesap sizinle doğrudan etkileşime giremiyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Twitter’ın bu kararı ise platformda büyük tepki çekerek, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara neden oldu.

PLATFORMDA YAŞANAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Elon Musk’ın satın almasıyla platformda çok sayıda köklü değişikliğe gidildi. İlk olarak Twitter adı X olarak değiştirilirken; paralı kullanıma teşvik amaçlı hamleler yapan platform son olarak kullanıcıların kendilerini rahatsız eden hesapları engelleyerek kendileriyle etkileşim kurulmasının önüne geçen uygulamayı da kaldıracak.

Kaynak: Gerçek Gündem