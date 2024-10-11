X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni Dönem

Yeni gelir paylaşım modeliyle, içerik üreticileri reklam gelirlerine bağımlı olmadan, X Premium kullanıcılarının beğeni, yorum ve paylaşımları üzerinden gelir elde edebilecek. Bu değişiklik, içerik üreticilerinin daha istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir elde etmelerine olanak tanımayı hedefliyor.