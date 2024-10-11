X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni Dönem
Eski adı Twitter olan X platformunda, içerik üreticileri için para kazanma yöntemlerinde değişikliğe gidildi. Şirket, artık gelir modelinin reklam gösterimlerinden ziyade X Premium abonelerinin etkileşimlerine dayalı olarak işleyeceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni gelir paylaşım modeliyle, içerik üreticileri reklam gelirlerine bağımlı olmadan, X Premium kullanıcılarının beğeni, yorum ve paylaşımları üzerinden gelir elde edebilecek. Bu değişiklik, içerik üreticilerinin daha istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir elde etmelerine olanak tanımayı hedefliyor.
PARA KAZANMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
X Premium'un abone sayısının artmasıyla birlikte, içerik üreticilerinin kazançlarının da bu büyümeyle orantılı olarak artacağı ifade edildi. Şirket yetkilileri, içerik üreticilerinin platform üzerinden gelir elde edebilmek için X Premium abonelik sistemine dahil olmalarının gerektiğini belirtti.
Bu yeni modelle, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilerini X Premium aboneliği aracılığıyla desteklemesiyle, sürdürülebilir ve şeffaf bir gelir sağlanması amaçlanıyor.