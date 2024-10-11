X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni Dönem

Eski adı Twitter olan X platformunda, içerik üreticileri için para kazanma yöntemlerinde değişikliğe gidildi. Şirket, artık gelir modelinin reklam gösterimlerinden ziyade X Premium abonelerinin etkileşimlerine dayalı olarak işleyeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni Dönem - Resim: 1

Yeni gelir paylaşım modeliyle, içerik üreticileri reklam gelirlerine bağımlı olmadan, X Premium kullanıcılarının beğeni, yorum ve paylaşımları üzerinden gelir elde edebilecek. Bu değişiklik, içerik üreticilerinin daha istikrarlı ve öngörülebilir bir gelir elde etmelerine olanak tanımayı hedefliyor.

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X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni Dönem - Resim: 2

PARA KAZANMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

X Premium'un abone sayısının artmasıyla birlikte, içerik üreticilerinin kazançlarının da bu büyümeyle orantılı olarak artacağı ifade edildi. Şirket yetkilileri, içerik üreticilerinin platform üzerinden gelir elde edebilmek için X Premium abonelik sistemine dahil olmalarının gerektiğini belirtti.

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X'te Para Kazanma Yönteminde Büyük Değişiklik: Twitter'da Yeni Dönem - Resim: 3

Bu yeni modelle, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilerini X Premium aboneliği aracılığıyla desteklemesiyle, sürdürülebilir ve şeffaf bir gelir sağlanması amaçlanıyor.

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